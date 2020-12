Gericht in Salzburg prüft Freiheitsentzug im Quarantänequartier

Die Einrichtung für Seniorenwohnheimbewohner soll Spitäler und Pflegeheime entlasten. Die Bewohnervertretung stellte einen Antrag auf Überprüfung.

Am Donnerstag findet am Bezirksgericht Salzburg eine Anhörung zur Überprüfung einer möglichen Freiheitsbeschränkung einer Bewohnerin eines Seniorenwohnheims statt. Die Frau war wegen einer Covid-Erkrankung in das Quarantänequartier in der Wehrle-Privatklinik eingewiesen worden.

Vonseiten der städtischen Senioreneinrichtungen, die im Auftrag des Landes den Betrieb des Quarantänequartiers übernommen haben, wird der Vorwurf der Freiheitsbeschränkung zurückgewiesen. Ganz im Gegenteil ermögliche das Quarantänequartier Menschen mit demenzieller Erkrankung, sich frei zu bewegen. Im Seniorenwohnheim könne man diese Menschen wegen der Ansteckungsgefahr nicht aus ...