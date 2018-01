Gericht urteilt in brisanten Sportaffären

Handelten ehemalige Funktionäre des Salzburger Landessportverbands ASKÖ und des ASV Salzburg-Itzling kriminell oder doch rechtens?



Dubiose Geldflüsse um ein zu einem Sportbauernhof umgebautes altes Gehöft, vermeintliche Tricksereien bei Förderungen, pikante, teils private Anschaffungen mit Vereinsgeld, angeblich geheime Konten: Nach siebenwöchigem Verfahren mit intensiver Befragung der fünf Angeklagten und Anhörung zahlreicher Zeugen fällt nun am kommenden Freitagnachmittag das Urteil im Untreue-Prozess rund um die beiden Sportaffären beim Landessportverband ASKÖ und dem Amateursportverein ASV Itzling. Der Staatsanwalt fordert durchwegs Verurteilungen, die Verteidiger Freisprüche für ihre Mandanten, die allesamt eine strafrechtliche Schuld zurückwiesen.

Am Mittwoch wurden nun vor dem Schöffensenat (Vorsitz: Richter Christian Hochhauser) die Schlussplädoyers gehalten. Im Anklagekomplex ASKÖ sind dessen Ex-Präsident (69), der Ex-ASKÖ-Landesgeschäftsführer (69) und der Ex-ASKÖ-Finanzreferent (68) angeklagt. Im Hauptvorwurf geht es um einen mit Millionenaufwand umgebauten Sportbauernhof in Waldzell (OÖ). Der Ex-Präsident hatte einen alten Hof als Privatmann um 55.000 Euro gekauft, seiner eigenen ASKÖ in einem mit dem Geschäftsführer und dem Finanzreferenten abgeschlossenen Vertrag ein Baurecht eingeräumt und dann laut Anklage vom Landesverband jahrelang einen weit überhöhten Baurechtszins kassiert. Statt den 16.800 Euro, die der Erstangeklagte jährlich kassierte, seien maximal 5000 Euro jährlich angemessen gewesen, so der Staatsanwalt. Dadurch - und durch weitere Untreue-Handlungen - sei die ASKÖ um weit über 100.000 Euro geschädigt worden.

Pikant: Der 2012 zurückgetretene Ex-ASKÖ-Präsident war auch langjähriger Vereinspräsident des ASV-Itzling - und auch dort gelangen zahlreiche mutmaßliche Malversationen durch nunmehrige Ex--Funktionäre an die Öffentlichkeit und letztlich zum teil auch zur Anklage. Mitangeklagt sind hier der ehemalige ASV-Finanzchef (58) und die Ex-Kommunikationschefin (52). Das Trio soll in unterschiedlichem Ausmaß zwischen 2008 und 2013 Vereinsgeld zweckwidrig verwendet haben. Angeblicher Schaden: mehrere hunderttausend Euro. Unter anderem, so der Staatsanwalt, habe man dort Geheimkonten geführt oder sich hohe Aufwandsentschädigungen ungerechtfertigt auszahlen lassen.

Während etwa der Anwalt des geschädigten ASV im Schlussplädoyer davon sprach, dass der Ex-Präsident und der Ex-Finanzchef "wie bei einem Selbstbedienungsladen" vorgegangen seien, wiesen die Verteidiger die Vorwürfe zurück: Alles sei rechtens gewesen. So habe etwa der erstangeklagte Ex-Präsident von ASKÖ und ASV über Jahre enorm viel für beide Institutionen geleistet. Was beispielsweise den Baurechtsvertrag im Fall des Sportbauernhofs betreffe, so hätten mehrere Experten wie eine Wirtschaftsprüfungskanzlei und auch politische Funktionäre diesem zugestimmt und die Höhe des Zinses nicht bekrittelt.