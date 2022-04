Gericht verurteilte Salzburger Polizisten wegen 16-fachen Amtsmissbrauchs zu zwei Jahren teilbedingter Haft

Auch nach vier Prozesstagen mit intensiver Befragung des Angeklagten und Anhörung vieler Zeugen stand für den Anklageverfasser, den St. Pöltener Staatsanwalt Leopold Bien, fest: "In einem Rechtsstaat geht es nicht nur darum, allfällige Täter, hier Lieferanten großer Drogenmengen, wegzusperren. Es geht auch darum, dass die Polizei bei ihrer Arbeit rechtsstaatliche Regeln befolgen muss. Der Zweck darf nicht die Mittel heiligen."

Über ebendiese rechtsstaatlichen Regeln, die gesetzlichen Vorgaben, so Bien am Freitag im Schlussplädoyer, habe sich der Angeklagte, ein langjähriger, vielfach hochgelobter Salzburger Drogenermittler, bei von ihm geleiteten Suchtgiftscheingeschäften serienweise hinweggesetzt. Demnach hatte der seit Längerem dienstversetzte Ex-Drogenfahnder von 2011 bis 2016 zu 17 von ihm geleiteten Amtshandlungen bewusst falsche oder unvollständige Berichte an die Staatsanwaltschaft (StA) Salzburg über deren tatsächlichen Ablauf geschickt. Fast immer ging es um Drogenscheindeals, bei denen dutzende Lieferanten großer Mengen von Kokain, Heroin etc. verhaftet worden waren.

Konkret lastete Bien dem Polizisten, wegen 17-fachen Amtsmissbrauchs und zweifacher falscher Beweisaussage seit 22. März vor einem Salzburger Schöffengericht, an, in seinen späteren Berichten systematisch bei Scheingeschäften eingesetzte Vertrauenspersonen (VP bzw. V-Männer) verschwiegen oder ihre Rolle falsch dargestellt zu haben.

Teils habe er von ihm eingesetzte V-Männer (Kriminelle, die für die Polizei Kontakte zu Suchtgifttätergruppen herstellen) in den Berichten an die StA auch einfach zu unbekannten (Mit-)Tätern gemacht. Oder von V-Männern eingefädelte Scheinankäufe, bei denen die Drogenlieferanten an einen verdeckten Ermittler der Polizei gerieten, einfach als "Suchtgiftaufgriffe" im Rahmen einer - tatsächlich fingierten - Verkehrskontrolle dargestellt. "Das geht nicht, dass in Berichten gelogen wird. In zwei Fällen mussten letztlich Leute aus hochkarätige Tätergruppen freigesprochen werden, weil das Gericht keine Feststellungen mehr treffen konnte, wie die Umstände der Anbahnung der Drogenscheinkäufe tatsächlich waren", so Bien. Der Ankläger bezog sich dabei auf "die Problematik einer unzulässigen Tatprovokation" durch vom Angeklagten eingesetzte und dann verschwiegene oder falsch titulierte V-Männer. Hintergrund: Bis 2016 war es gesetzlich so, dass es sich für einen Drogenanbieter stark strafmildernd auszuwirken hatte, wenn ihn ein V-Mann über Gebühr zur Drogenbeschaffung drängte; seit 2016 hat unzulässige Tatprovokation sogar Straffreiheit für den Anbieter zur Folge.

RA Kurt Jelinek hatte den Ex- Drogenermittler im Herbst 2016 angezeigt. Jelinek hatte Lieferanten von elf Kilo Kokain verteidigt, die dann wegen möglicherweise vorliegender Tatprovokation freigesprochen wurden. Im Prozess übte der Anwalt als Privatbeteiligtenvertreter harte Kritik: "Der Angeklagte hat auf alle Regeln gepfiffen - bei Unfähigkeit und Untätigkeit seiner Vorgesetzten."

Der Polizist selbst war tatsachengeständig. Verteidiger RA Bernhard Kettl sagte, sein Mandant habe nur seine V-Männer schützen wollen und "stets nur das Ziel gehabt, gegen die wirklich große Drogenkriminalität anzukämpfen. Mit Erfolg".

Der Schöffensenat (Vorsitz: Richterin Elisabeth Reich) sprach den Polizisten am frühen Abend fast anklagekonform wegen16-fachen Amtsmissbrauchs und wegen zweifacher Falschaussage schuldig. Das nicht rechtskräftige Urteil: Zwei Jahre teilbedingte Haft, acht Monate davon unbedingt. Laut der Vorsitzenden Richterin habe der Angeklagte bewusst "außerhalb der Rechtsordnung" agiert. Staatsanwaltschaft und Gericht müssten jedoch auf eine gesetzeskonforme Arbeit der Polizei vertrauen können.