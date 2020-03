Innerhalb der Salzburger Justiz gibt es den ersten Covid-19-Fall: Eine Bedienstete des Landesgerichts (LG) wurde am Montag positiv auf das Virus getestet, wie LG- Präsident Hans Rathgeb am Dienstag den SN bestätigte. Die betroffene Mitarbeiterin - sie ist Kanzleikraft in ...