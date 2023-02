Geröll in den Tauerntälern soll gebremst werden

Mit der Schaffung von Retentionsbecken in den Tauerntälern für den Hochwasserschutz will man auch das Problem mit dem sogenannten Geschiebe in den Griff bekommen. Das sind Schotter und Felsen, die bei jedem Unwetter weiter Richtung Tal transportiert werden. Das ist ein Problem, weil sich dort, wo die Tauerntäler ins Salzachtal münden, oft Siedlungen befinden.

Kritisch ist die Situation vor allem im Hollersbachtal, wo im August 2022 eine Stein- und Eislawine aus der Säullahnrinne für enorme Verwüstungen sorgte. Und ...