Gerüstet für alle Fälle: Gebirgskampfzentrum präsentierte sich vor Verteidigungsministerin

Das Gebirgskampfzentrum präsentierte sich vor der Verteidigungsministerin. Ein Unikum wurde hervorgehoben: der Heeresbergführer-Lehrgang.

Oft kommt es nicht vor, dass die Spitze des Bundesministeriums für Landesverteidigung in Saalfelden vorstellig wird. "Ich bin jetzt seit sieben Jahren hier und es ist zum dritten Mal der Fall", sagt Oberst Jörg Rodewald, Kommandant des Gebirgskampfzentrums.

Am Dienstag voriger Woche war es so weit. Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) bekam vor Ort detaillierte Einblicke. Der erste Teil des Besuchs fand beim Gebirgsausbildungsgelände in Weißbach statt, nahe der B-311-Abzweigung zum Asphaltmischwerk in Frohnwies. Sondieren von Verschütteten, Klettern im ...