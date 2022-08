Geschäftsmann in Zell am See niedergeschossen: Haftstrafe für Niederländer auf Lebenslang erhöht

32-Jähriger schoss acht Mal auf 41-jähriges Opfer, das seither ein Pflegefall ist. Nun erhöhte das Oberlandesgericht Linz die Haftstrafe für den Täter auf das Maximum: Statt 20 Jahren erhielt er lebenslange Haft - rechtskräftig.

Ein 32-jähriger Niederländer hatte in einer Julinacht 2020 mitten in Zell am See aus nächster Nähe acht Mal mit einer Pistole auf einen 41-jährigen Geschäftsmann geschossen. Dass das Opfer - ein Wiener arabischer Herkunft, der in Zell am See erst kurz zuvor ein Geschäftslokal angemietet hatte, die Bluttat überlebte, grenzt an ein Wunder. Der 41-Jährige , der unter anderem mehrere Bauchschüsse erlitt, ist seither jedoch ein Pflegefall, wurde bereits ein Dutzend Mal operiert und ist auf einen Rollstuhl angewiesen.

Der Schütze, in seiner Heimat bereits erheblich vorbestraft, hatte für die entsetzliche Tat im Oktober 2021 von einem Salzburger Geschworenensenat wegen versuchten Mordes 20 Jahre Haft erhalten; gleichzeitig wurde seine Unterbringung in einer Anstalt für zurechnungsfähige, aber geistig höhergradig abnorme Rechtsbrecher angeordnet.

Strafschärfend war unter anderem die besondere Brutalität der Tat

Am Dienstag fand nun am Oberlandesgericht (OLG) Linz die Berufungsverhandlung in der Causa statt. Dabei hat ein Dreirichtersenat die erstinstanzliche Haftstrafe auf das Maximum angehoben - nämlich auf lebenslange Haft. Wie Karl Bergmayr, stv. Sprecher des OLG Linz, auf SN-Anfrage mitteilte, habe der zuständige Berufungssenat aus drei Gründen das Strafmaß auf Lebenslang angehoben und damit der Forderung der fallzuständigen Salzburger Staatsanwältin Elena Haslinger Folge gegeben:

Zum ersten sei der erheblich vorbestrafte Verurteilte ein Rückfallstäter gewesen und habe relativ rasch nach seiner letzten Verurteilung wieder (schwer) delinquiert; zum zweiten sei die Bluttat auf besonders brutale, kaltblütige Weise begangen worden, und zum dritten seien die Tatfolgen für das Opfer massiv: dieses sitze im Rollstuhl und habe eine künstlichen Darmausgang.

Der Anklage zufolge hatte der Niederländer sein Opfer erst einen Tag vor der Bluttat in zell am See kennengelernt. Im Zuge eines Streits im Auto des Opfers stieg der 32-Jährige aus und feuerte mit seiner Pistole insgesamt acht Mal auf den 41-Jährigen.