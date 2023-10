Gescheiterte Flucht: Polizei fasste zwei Männer nach Ladendiebstahl in der Stadt Salzburg

Beide Täter flüchteten mit der Beute in unterschiedliche Richtungen. Die beiden Beschuldigten wurden auf freiem Fuß angezeigt.

Donnerstagnachmittag wurden in einem Geschäft in der Salzburger Altstadt von einem 17-jährigen und einem 34-jährigen rumänischen Staatsangehörigen mehrere Flaschen Parfum gestohlen. Der Jüngere versteckte die Ware in seiner Jackentasche, während der Ältere die Kassiererin ablenkte, indem er beliebige Waren ordnungsgemäß bezahlte. Die Tat wurde von einem Ladendetektiv über die Videoüberwachungsanlage beobachtet und die beiden Täter wurden unmittelbar nach Verlassen des Geschäfts angehalten. Dabei riss sich der Jüngere so heftig vom Griff des Detektivs los, dass dieser zu Boden stürzte und sich an den Händen verletzte.

Weitere Parfumflaschen gefunden

Beide Täter flüchteten anschließend mit der Beute in unterschiedliche Richtungen. Im Zuge der polizeilichen Fahndung wurde der 34-Jährige von einer Streife angehalten und festgenommen. Der flüchtige 17-Jährige wurde kurze Zeit später von einem Zivilbeamten im Bereich des Mirabellplatzes angetroffen, versuchte noch zu flüchten, konnte aber durch den koordinierten Einsatz mehrerer Polizeistreifen festgenommen werden. Bei seiner Festnahme war er noch im Besitz von Diebesgut. Die weiteren Ermittlungen wurden vom Kriminalreferat des Stadtpolizeikommandos Salzburg übernommen. Dabei konnte auch das Fahrzeug der Täter im Stadtgebiet von Salzburg festgestellt werden. Im Zuge der Durchsuchung konnten weitere Parfumflaschen aufgefunden und sichergestellt werden.

Seitens der Staatsanwaltschaft Salzburg wurden die beiden Beschuldigten auf freiem Fuß angezeigt. Weitere Ermittlungen sind im Gange.