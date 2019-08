Geschirrmobil macht Feste sauberer

Im Salzburger Seenland setzt man auch bei Festen auf Abfallvermeidung. Mit dem Geschirrmobil macht man es den Veranstaltern noch einfacher.

Seine erste Bewährungsprobe hat es hinter sich. Beim Trumer Triathlon mit Tausenden Besuchern war das Geschirrmobil des Regionalverbandes Salzburger Seenland (RVSS) erstmals im Einsatz gefordert. "Bis auf einige Kleinigkeiten hat alles sehr gut funktioniert", freut sich Gerhard Pausch, der beim Regionalverband mit Sitz in Seeham für das Geschirrmobil zuständig ist. Mit der Idee, Feste von Wegwerfgeschirr zu befreien, hat man sich im Regionalverband bereits länger befasst. "Der Abfallverband Braunau hat ein Geschirrmobil, das haben wir uns da ein bisschen abgeschaut", so Pausch. Hintergrund ist auch die Novelle des Salzburger Abfallwirtschaftsgesetzes, das die Abfallvermeidung bei Festen mit mehr als 600 Gästen regelt. So müssen Getränke zu 80 Prozent in Mehrweggebinden bezogen werden und auch bei der Ausgabe ist Mehrweg vorgeschrieben. Ab 2020 heißt es auch beim Geschirr Abschied nehmen von Einwegtellern und Plastikbesteck.

Mit dem Geschirrmobil hat man im Seenland eine gute Lösung gefunden. Die Festveranstalter der zehn Mitgliedsgemeinden können schon jetzt ohne Wegwerfgeschirr auskommen. Das Geschirrmobil, das mit Unterstützung des Landes angeschafft wurde, kann inklusive Geschirr und Besteck gemietet werden. Im Geschirrmobil enthalten sind zwei Spülmaschinen und die gesamte zum Spülen wichtige Infrastruktur. Je 500 Gedecke für Hauptspeisen und je 250 Gedecke für Kaffee und Kuchen stehen zur Verfügung. Damit können Feste mit rund 2000 Gästen mit sauberem Geschirr versorgt werden. Schon bisher wurde bei vielen Festen in der Region, etwa beim Bauernherbst, auf Mehrweg gesetzt. "Das Geschirrmobil bietet aber den Vorteil, dass es hygienisch den neuesten Normen entspricht",so Gerhard Pausch. Stationiert ist der Anhänger bei der Wallerseehalle in Henndorf. Dort gibt es für die Mieter auch eine etwa einstündige Einschulung. Das Geschirrmobil kann mit Pkw, Traktor oder Lkw gezogen werden und muss vor Ort nur mehr an Strom, Wasser und Kanal angeschlossen werden.

"Für die Vereine im Seenland ist das Geschirrmobil eine tolle Unterstützung und über die Jahre werden so viele Tonnen an Abfall vermieden", ist auch der Obmann des Regionalverbandes Salzburger Seenland, LAbg. Simon Wallner, zugleich Bürgermeister von Obertrum, überzeugt. Gegen Gebühr kann das Geschirrmobil beim Regionalverband Salzburger Seenland reserviert bzw. ausgeliehen werden.

Landeshauptmann-Stellvertreter Heinrich Schellhorn (Grüne) hofft, dass viele regionale Vereine, Firmen sowie andere Festveranstalter das Geschirrmobil einsetzen werden. Mittlerweile gibt es schon etliche Anfragen. Gerhard Pausch: "Das heurige Jahr sehen wir noch als eine Art Testbetrieb." Er ist überzeugt, dass das Angebot gut angenommen wird. "Wir haben auch bei der Beschaffung auf Regionalität geachtet. Das Geschirrmobil stammt von einer Firma in Köstendorf, die Innenausstattung von einem Unternehmen in Straßwalchen."