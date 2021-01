Geschlossene Eisarena: Bürger reagierten wütend, Stadt präsentiert Lösung

Die Stadt Salzburg beklagte eine Missachtung der Corona-Regeln, die "ohne Gleichen" - so soll Eilaufen nun weiterhin möglich sein. Zumindest für Manche.

Weil sich Besucher des Eislauf-Areals "Eiszauber" im Volksgarten in der Stadt Salzburg nicht an die vorgeschriebenen Abstände gehalten hatten, machte die Stadt am Samstag bereits um 17.00 Uhr und damit drei Stunden vor dem eigentlichen Geschäftsschluss dem eisigen Treiben ein Ende. Bei Anstellen war es zu massiven Missachtungen der Corona-Regeln gekommen, die Stadt teilte mit, dass fehlende Disziplin und der große Andrang die Ursache gewesen waren.

Die Schießung sorgte wiederum für heftige Bürgerreaktionen etwa in den sozialen Medien, weil in Corona-Zeiten ohnehin kaum mehr Freizeitmöglichkeiten zur Verfügung stünden.

Vizebürgermeister Bernhard Auinger (SPÖ) teilt nun mit: "Der überwiegende Teil der Menschen hält sich an alle Regeln, für einen kleinen Teil der Menschen scheinen Regeln schlichtweg nicht zu existieren. Wir haben uns daher in Zusammenarbeit mit der Polizei und den städtischen Behörden rasch auf ein neues Konzept verständigt und hoffen damit, die Nutzung des Eiszaubers weiterhin zu ermöglichen."

Das sind die neuen Regeln:



Am heutigen Sonntag, 24. Jänner 2021, wird der Eiszauber für maximal 200 Besucher*innen bis 16 Uhr geöffnet sein.

Ab Montag gibt es bei den Öffnungszeiten drei Slots:

den Vormittagslauf von 9.00 bis 12.00 Uhr (letzter Einlass: 11.00 Uhr) Uhr,

den Nachmittagslauf von 13.00 bis 16.30 Uhr (letzter Einlass: 15.00 Uhr) sowie

den Abendlauf von 18.00 bis 20.00 Uhr.



"Damit können wir die Eisflächen mehrmals komplett leeren und reinigen sowie neue Kapazitäten schaffen. Der Vormittagslauf soll vor allem von den Familien genutzt werden, denn diese würden ganz besonders stark von einer Schließung des Eiszaubers betroffen sein", hofft Auinger.

Diese Regelung soll vorerst bis zum Ende des Lockdowns gelten bzw. wird sie den jeweils geltenden gesetzlichen Bestimmungen angepasst.



Zu den Problemen am Samstag: Die Missachtung der Corona-Regeln "war ohne Gleichen", meinte Amtsleiter Karl Schupfer. Trotz Wachdienst und der dazu gerufenen Polizei gelang es nicht, die nötigen Abstände zwischen den Wartenden zu schaffen.

Beim Salzburger "Eiszauber" handelt es sich um mobile eine Eislaufrunde durch das Areal des Volksgartenbades. Zwei Eisflächen mit 300 und 400 Quadratmetern werden mit insgesamt 240 Metern langen und drei Meter breiten Eiswegen verbunden. Nach den aktuellen Bestimmungen sollen laut Homepage der Stadt Salzburg bis zu 350 Besucher zugelassen sein.



Quelle: SN-Apa