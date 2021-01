Geschüttelt, aber auch gerührt: "Wolfgang, danke für alles!"

Geschüttelt, aber auch gerührt? James Bond und Mozart? Wie reimt sich das? Starten wir beim Lieblingsdrink von 007. Beim legendären Wodka Martini. Dessen Inhalt besteht aus großen und kleinen (chemischen) Teilchen. Die Geschmacksmoleküle sind die großen. Die Alkoholmoleküle die kleinen. "Wird das Gemisch geschüttelt, gelangen die großen an die Oberfläche. Die kleinen aber fallen immer nach unten", weiß ein Experte. Und weiter: "James Bond schüttelt sich den Geschmack an die Oberfläche, weil er ein Genießer ist." Was jetzt wirklich? Geschüttelt ...