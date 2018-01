Geschworene sahen keinen Mordversuch

Rumäne hatte laut Anklage in Salzburg seine Ex-Partnerin mit einem Messer attackiert.

Weil er versucht haben soll, seine Ex-Lebensgefährtin mit einem Messer zu töten, sah sich Mittwoch am Landesgericht ein Rumäne (61) mit dem Vorwurf des Mordversuchs konfrontiert.

Laut Staatsanwalt Marcus Neher hatte es der Angeklagte nicht verkraftet, dass sich seine rumänische Partnerin, mit der er 27 Jahre zusammen war, 2014 von ihm getrennt hatte. Und eine neue Beziehung einging. Nach früheren telefonischen Beschimpfungen sei es am 3. Juli 2017 in der Salzburger Wohnung einer der drei Töchter, die das Ex-Paar gemeinsam hat, zur Eskalation gekommen. Neher: "Der Angeklagte wusste, dass die Frau dort ist. Er schlug sie zu Boden. Dort fixierte er sie mit den Knien, zückte ein Messer und stach in Richtung ihres Gesichts. Mit letzter Kraft gelang es ihr, ihn wegzustoßen und zu flüchten." Durch die Messerattacke habe die Frau eine Wunde an der Stirn erlitten, zudem Hämatome an den Armen.

"Ich bin unschuldig", beteuerte der Mann vor dem Geschworenengericht (Vorsitz: Richterin Gabriele Glatz): "Ich habe ihr nur eine Ohrfeige gegeben." Die Stirnverletzung, so der Angeklagte, habe sich die "Ex" selbst zugefügt, indem sie ihren Kopf gegen die Wand gestoßen habe. Warum die Frau ihn so schwer belaste, fragte Glatz. Antwort: "Vielleicht weil ich die Enkelkinder nicht mehr sehen kann, wenn ich lange ins Gefängnis komme."

Die Geschworenen verneinten einen Mordversuch, sprachen den Rumänen aber wegen versuchter absichtlicher schwerer Körperverletzung schuldig. Urteil: 24 M0nate teilbedingte Haft, davon sechs Monate unbedingt. Nicht rechtskräftig.



(SN)