Am Montag beginnt die Pride Week, erstmals mit queerer Stadtführung.

Von Montag bis Sonntag findet in Salzburg die Pride Week statt. Höhepunkt ist am Samstag der CSD - eine Parade, die in der Altstadt stattfindet. Anders als in der vergangenen Jahren gibt es heuer ein siebentägiges Rahmenprogramm: Die gesamte kommende Woche steht in Salzburg im Zeichen des Regenbogens. Die Homosexuelle Initiative (Hosi) veranstaltet Workshops, Quizabende, einen Koch- oder einen Songwriting-Kurs.

Doch auch eine Stadtführung steht auf dem Programm. Touristenguide Roman Forisch führt zu den "queersten Plätzen" in Salzburg. ...