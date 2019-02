Gesperrte Straße in Muhr: Räumungsarbeiten haben begonnen

Die Gemeindestraße in Hintermuhr ist nach dem Lawinenabgang vom Sonntag nun zur Räumung freigeben - jedoch nur unter Aufsicht von Beobachtungsposten.

Zu diesem Entschluss kam die Lawinenwarnkommission Muhr nach einer Befliegung am Mittwoch. Die Straße wird aus derzeitiger Sicht am Donnerstagnachmittag komplett geräumt sein. Danach tritt die örtliche Lawinenwarnkommission erneut zu Beratungen zusammen. Die Lungauer in den etwa 25 von der Außenwelt abgeschnittenen Gebäuden werden über den Zeitplan auf dem Laufenden gehalten.

Quelle: SN