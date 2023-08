Der erste Befund des Gutachters sieht nicht gerade rosig aus. Er hat an einer Vielzahl von Bauteilen der Deckenkonstruktion Korrosionserscheinungen festgestellt. Etliches sei mangelhaft.

Seit 26. Juli ist das Paracelsusbad in der Stadt Salzburg geschlossen. Der Grund lag in einem herabhängenden Deckenteil - und hier wurden rasch Baumängel an der Wellendecke festgestellt. Dabei ist das Hallenbad gerade einmal vier Jahre alt - im Oktober ...