Franziskaner: "Wir nehmen nicht jeden in den Orden auf"

800 Jahre nach dem Tod von Franz von Assisi reist sein 121. Nachfolger noch immer von Kloster zu Kloster. Massimo Fusarelli ist der Chef aller Franziskaner und besuchte nun auch Salzburg.

Die Franziskaner in Salzburg waren in den vergangenen Tagen in heller Aufruhr: Ihr Generalminister, der Oberste aller Franziskaner, besuchte sie in ihrem frisch renovierten Kloster in Salzburg. Pater Massimo Fusarelli klappert regelmäßig alle Franziskanerklöster weltweit ab, um nach dem Rechten zu sehen und auch um seine Mitbrüder dort kennenzulernen. Nun war der Chef des Bettelordens zum ersten Mal in Salzburg - er reiste mit dem Auto aus der Schweiz an.

Das Franziskanerkloster in Salzburg wird derzeit um mehr ...