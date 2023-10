Gestürzte Radfahrerin wurde blutüberströmt am Rudolfskai aufgefunden

Polizeieinsatz in Salzburg.

In der Nacht auf Dienstag fuhr eine 51-jährige Fahrradfahrerin aus der Stadt Salzburg mit ihrem elektrisch angetriebenen Citybike am Rudolfskai in Richtung Rudolfsplatz. Sie war ohne Helm unterwegs. Auf Höhe von Haus Nr. 47 kam sie aus eigenem Verschulden zu Sturz, wie die Polizei meldet. Sie wurde im Anschluss von mehreren Ersthelfern blutüberströmt vor dem Gebäude aufgefunden.

Die Verunfallte zog sich laut Bericht mehrere Frakturen und Platzwunden im Gesichts-und Mundbereich zu. Eine Alkomattestung war nicht möglich. Es waren jedoch deutliche Alkoholisierungssymptome feststellbar, heißt es seitens der Polizei. Eine Blutabnahme wurde durchgeführt. Die Frau wird angezeigt.