Gesucht: Die besten Bilder aus dem Corona-Alltag in Salzburg

Die "Salzburger Nachrichten" und die Stadt Salzburg sind auf der Suche nach Bildern aus dem Coronaalltag während des Shutdowns in Salzburg.

Bis 13. August können Bilder unter SN.AT/SHUTDOWN hochgeladen werden und gehen dann zur bleibenden Erinnerung an das Stadtarchiv. Die besten Fotos werden von einer Fachjury ausgewählt und in einer SN-Sonderbeilage präsentiert. Darüber hinaus wird eine Auswahl der Bilder in der Stadtgalerie Zwergelgartenpavillon im Salzburger Mirabellgarten ab 2. September zu sehen sein. Alle Teilnahmebedingungen finden Sie unter: SN.AT/SHUTDOWN



Quelle: SN