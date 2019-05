Gesucht: Junge "Wehrmachtssoldaten"

Adrian Goiginger, preisgekrönt für "Die beste aller Welten", verfilmt die Geschichte seines Urgroßvaters. Dafür braucht er Mitwirkende.

Immer wieder ist Adrian Goiginger, der in Liefering aufgewachsen ist, nach Saalfelden zu seinem Urgroßvater Franz Steininger gefahren. Bis 2017 besuchte er ihn regelmäßig im Seniorenhaus Farmach, wo er 99-jährig starb, und zeichnete die langen Gespräche auf. "Mir war schon zu seinen Lebzeiten klar, dass ich über seine Lebensgeschichte einen Film machen wollte, und das habe ich ihm auch gesagt", erzählt Goiginger und zeigt die Kamera, mit der sein Urgroßvater auch in allen Kriegsjahren unterwegs war.

Goiginger hat Salzburger Altersheime angeschrieben, um Zeitzeugen zu finden, und dann unter anderem in Farmach, Rauris und Salzburg Interviews geführt. Die Kustodin des Saalfeldener Heimatmuseums, Andrea Dillinger, zeigte Goiginger viele Unterlagen, darunter Fotos und die alten Gemeinderatsprotokolle von Saalfelden. Daraus könne man sehr viel herauslesen.

Franz Steininger, 1918 geboren, war das jüngste von zehn Kindern. Seine Eltern mussten ihn mit etwa sieben Jahren zu Bauern geben, weil sie ihn nicht mehr ernähren konnten. "Das hat er bis zu seinem Tod nie verarbeitet. Noch mit 99 spürte ich das, den Hass hat er sein ganzes Leben mitgetragen. Im Film wird es darum gehen, wie eine derartige Verletzung geheilt werden könnte", so der junge Filmemacher.

Die Idee hatte er vor 15 Jahren, am Drehbuch geschrieben hat er in den vergangenen drei Jahren. Dann war noch die Frage der Finanzierung zu klären. Der Erfolg von "Die beste aller Welten", für den er bei der Berlinale 2017 mit einem Förderpreis ausgezeichnet wurde, öffnete ihm etliche Türen. "Ohne diesen Erfolg hätte ich das Projekt nicht auf die Beine stellen können. Jetzt habe ich ORF, Arte und den SWR mit im Boot, auch das österreichische Filminstitut und etliche andere Förderstellen steuern bei."

Drehstart wird in etwa einem Jahr sein. Die Salzburgerin Verena Altenberger, die in "Die beste aller Welten" Adrians heroinsüchtige Mutter gespielt hat, wird in "Der Fuchs" die Mutter von Franz spielen. Karl Markovics spielt ihren Mann und die Hauptrolle Simon Morzé. Gerne hätte Goiginger im Pinzgau an den Originalschauplätzen gefilmt, aber da sich zu viel verändert hat, muss er andere Orte finden.

Jedenfalls ist er auf der Suche nach 15 jungen Männern von 16 bis 25, für unterschiedliche Rollen. "Sie sollen einen Trupp Wehrmachtssoldaten darstellen, die in den Krieg ziehen."

Jeder Laie aus dem Bundesland Salzburg kann sich via Mail bewerben und zu den Casting-Terminen kommen. Das Casting ist am 31. Mai, 10-18 Uhr, bei 2010 Entertainment, Rupertgasse 21, Salzburg bzw. am 1. Juni, 10-18 Uhr, im Kunsthaus Nexus, Saalfelden. Anmeldung mit Foto: casting@2010entertainment.at