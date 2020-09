Gesundes Essen, smartes Umfeld

Nach Jahren in der Sternegastronomie hatten zwei junge Männer genug und stellten ihr eigenes Konzept für zeitgeistige Verköstigung auf die Beine.

Bowls, Wraps, Burger, Salate, proteinhaltige Snacks, Take aways, und regelmäßig neue hippe Gerichte, voller Genuss und Power - all diese Begriffe nutzen heutzutage junge Gastronomen und ihre Gäste schätzen das. Offenbar so sehr, dass das "FIT Smartfood" in der Maxglaner Hauptstraße regelrecht gestürmt wird. "Wir treffen offenbar genau den aktuellen Geschmack und Zeitgeist", ist Christopher Conradi stolz.

Er und sein einstiger Kollege Bogoljub "Bobo" Radivojevic vom "Carpe Diem", wo die beiden jahrelang gekocht haben, setzen nun zusammen ihr ...