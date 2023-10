Getarnt am Kraftwerk Urstein

Die Pionierkompanien der Miliz Salzburg und Tirol beübten die Landesverteidigung im großen Stil. Unter anderem wurde das Kraftwerk Puch-Urstein von über 80 Soldaten gesichert.

230 Soldatinnen und Soldaten, 50 Radfahrzeuge und zwei Wasserfahrzeuge - das ist das Aufgebot, welches übungshalber Ende September die Räume Hallein, Anif, Grödig, Taxach-Rif, Golling und Pass Lueg militärisch verteidigte. Grund war die Großübung "Pionierschild". Der Zweck dieser beordeten Waffenübung war die Vertiefung der Ausbildung im "Schutz von Räumen", also von kritischer Infrastruktur, im Rahmen einer militärischen Schutzoperation. Zum Einsatz kamen Pionierkompanien der Miliz aus Salzburg und Tirol. Milizsoldaten engagieren sich freiwillig und kommen aus den verschiedensten Bereichen und zivilen Berufen. In den Pionierkompanien der Miliz kombinieren Soldatinnen und Soldaten ihr persönliches Wissen und Können aus den Zivilberufen mit einer militärischen Ausbildung und Praxis. Durch diese besonderen Voraussetzungen leisten sie einen wichtigen Beitrag für die österreichische Sicherheitspolitik. "Bei diesem Übungsszenario wollen wir überprüfen wie weit der Ausbildungsstand unserer Milizsoldaten ist. Wir können unsere militärischen Aufgaben nur mit der Miliz erfüllen. Deshalb ist es so wichtig alle zwei Jahre eine Einsatzübung im Gelände zu machen. Hier konkret gibt es die Aufgabenstellung das Kraftwerk Puch-Urstein zu schützen", erklärt Salzburgs Militärkommandant Brigadier Peter Schinnerl.

Kraftwerk Puch-Urstein als kritische Infrastruktur

Eines der zu beübenden Objekte ist das Kraftwerk Puch-Urstein. Gerade solche Ziele wären im Ernstfall besonders kritisch, da es für die Zivilbevölkerung von großer Bedeutung ist. Oberstleutnant Klaus Rosenkranz, der Kommandant des Pionierbataillon 2 erklärt warum: "Wenn man im Krisenfall der Zivilbevölkerung Strom und Wasser abdreht, kommt es leichter zu Aufständen. Darum liegt ein Hauptaugenmerk auf der Sicherung von kritischen Objekten, wie eben Kraftwerken". Genau diese Sicherung wurde sechs Tage und fünf Nächte rund um die Uhr durchgeführt. Benötigt wurden dazu 81 Soldaten, welche alle aus der Miliz kamen. Zur Unterstützung dienten zwei Wasserfahrzeuge, die auf der Salzach patrouillierten sowie zwölf weitere Fahrzeuge auf Land. Geschlafen wurde - ganz einsatznah - in Zelten. Auch das Beüben der Versorgungs- und der Nachschubwege waren ein wesentlicher Teil dieser Tage. Für die Bevölkerung wurde die Brücke am Kraftwerk nicht gesperrt. Alle Zufahrten, sowie die Radwege beiderseits des Kraftwerkes waren während des Übungsbetriebes normal passierbar. "Diese Infrastruktur würde nur im absoluten Ernstfall total gesperrt. Für uns ist es wichtig, dass wir trotz zivilem Verkehr unseren Auftrag erfüllen können und so wenig wie möglich auffallen. Wenn sie als Zivilist unsere Kräfte nicht sehen, haben wir richtig gearbeitet", erklärt Rosenkranz.

Für die Bevölkerung entstanden durch diese Großübung wenig Unannehmlichkeiten. Es gestaltete sich eher so, dass der Anblick von militärischen Kräften in zivilen Strukturen ungewohnt ist und somit Schaulustige anzog. In einem realistischen Szenarion wurde genau dies beübt. "Eine Übungsannahme war es, dass zwei Zivilpersonen zum Kraftwerk kamen, um Film und Fotoaufnahmen zu machen. Der Auftrag an die Soldaten war es den Unterschied zwischen 'touristischen' Bildaufnahmen und einer gezielten Informationssammlung zu erkennen", erklärt Rosenkranz. Die beiden Zivilisten dieser Übungsannahme wurden gestoppt, befragt und das Bildmaterial beschlagnahmt. Ganz so, wie es im realen Einsatzgeschehen durchgeführt werden würde.