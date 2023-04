Gewässer in Dienten durch Gülle verunreinigt

Am Freitagnachmittag kam es zu einer Verunreinigung des Dientner Baches. Die Verschmutzung betraf den Bach in seiner gesamten Länge bis zur Einmündung in die Salzach.

Am Freitagnachmittag kam es zu einer Gewässerverunreinigung des Dientner Baches. Im Zuge umfangreicher polizeilicher Erhebungen konnte die Ursache der Verunreinigung festgestellt werden, berichtete die Polizei Salzburg: Auf einem landwirtschaftlichen Anwesen, kam es aus bisher unbekannter Ursache zu einem Defekt beim Umfüllen von Gülle zwischen zwei Jauchegruben. Dadurch gelangte eine unbekannte große Menge an Gülle über ein Feld in den Dacheggraben, von dem ein kleiner Bach in den Dientner Bach führt und das Gewässer stark verschmutzt wurde. Die Verschmutzung betraf den Dientner Bach auf seiner gesamten Länge bis zur Einmündung in die Salzach. Der Sachverhalt wird bei der Staatsanwaltschaft Salzburg und der Bezirkshauptmannschaft Zell am See zur Anzeige gebracht.