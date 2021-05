Gewalt an Frauen: Welche Rolle spielt die Erziehung?

Die beiden getöteten Frauen in Wals-Siezenheim sind der zehnte und elfte Frauenmord in Österreich seit Beginn des Jahres. Die SN fragten eine Expertin, was sich in unserer Gesellschaft ändern muss.

Welche Rolle spielt die Erziehung, wenn aus Männern Gewalttäter werden? Birgit Bütow: Es ist nicht nur eine Erziehungsfrage, es ist eine Frage der Erziehungsverantwortung von Männern und Vätern. In der Praxis wird Erziehung viel zu häufig mit den Müttern assoziiert. Aber Mütter UND Väter haben die Kinder. Und wenn die Väter abwesend sind, etwa weil sie Vollzeit arbeiten, dann ist klar, dass da Lücken entstehen. Dann fehlen den Buben die Rollenvorbilder. Dazu kommt, dass Gewalt in der Familie ein ganz ...