Gewaltattacken und Verletzte am Rudolfskai und beim Makartsteg in Salzburg

Gefordert war die Exekutive in der Nacht auf Sonntag wegen etlicher gewalttätiger Auseinandersetzungen in der Stadt Salzburg. Laut Polizeipressestelle war die Lokalmeile Rudolfskai wieder einmal Hotspot. "Gegen 00.30 Uhr herrschte am Rudolfskai starkes Personenaufkommen durch Lokalgäste und Passanten. Dabei ergaben sich einige verbale und körperliche Auseinandersetzungen zwischen männlichen Beteiligten", heißt es im Polizeibericht.

So widersetzte sich etwa ein 20-jähriger Österreicher seiner Festnahme, als Polizisten die Kontrahenten einer Rauferei trennen wollten. Der gewalttätige 20-Jährige versetzte dabei einen Polizisten leicht. Bei einer weiteren Amtshandlung wurde ein zweiter Polizeibeamter ebenfalls leicht verletzt. Ein 19-jähriger Österreicher, ebenfalls aus Salzburg, hatte ihm gegen den Oberschenkel getreten. Die beiden jungen Männer kamen ins Polizeianhaltezentrum. Ein weiterer Lokalbesucher, ein 19-jähriger Russe, verhielt sich wiederum während der Amtshandlung äußerst aggressiv. Er wurde auch - vorübergehend - festgenommen.

Zu einer wilden Schlägerei, in die sieben Männer involviert waren, kam es dann kurz vor vier Uhr früh im Bereich Makartsteg. Zwei Kosovaren und zwei Türken (22 bis 28 jahre alt) auf der einen Seite sowie ein 23-jähriger Somalier und zwei bisher unbekannte Männer auf der anderen Seite schlugen aufeinander ein. Die - namentlich bekannten - fünf Streithähne wurden alle verletzt, die beiden Türken und ein Kosovare wurden im Spital behandelt.

In Parsch kam es ebenfalls in der Nacht auf Sonntag zu einer brutalen Attacke. Ein Pakistaner (20) wurde von einem flüchtigen Täter mit einer abgebrochenen Flasche attackiert und verletzt.

Quelle: SN