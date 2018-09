Gewaltexzess in Lokal in Obertauern: bedingte Haft und Geldstrafe

Ein Jahr bedingte Haft und eine unbedingte Geldstrafe von 4320 Euro: So lautete am Mittwoch das noch nicht rechtskräftige Urteil eines Schöffengerichts (Vorsitz: Christian Hochhauser) gegen einen 33-jährigen Gewalttäter. Der Flachgauer hatte im Februar in einem Lokal in Obertauern einem an diesem Abend nicht im Dienst befindlichen Kellner einen Stuhl ins Gesicht geschlagen; zudem attackierte und verletzte der 33-Jährige noch weitere Personen wie den Lokalchef. Dem Kellner wurden 2500 Euro Teilschmerzensgeld zuerkannt, dem Lokalchef 500 Euro.