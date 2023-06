Gewaltschutzzentrum nun auch im Tennengau vertreten

Das Gewaltschutzzentrum bietet in Hallein Beratungen an. Sie sind kostenlos und anonym.

Bettina Holzner leitet das Büro in Hallein und berät ein Mal in der Woche Jugendliche und Erwachsene. Termine werden nach Vereinbarung vergeben. Sie sind kostenlos, anonym und vertraulich.

Gewalt in der Familie hört meist nicht von selbst auf. Daher eröffnete das Gewaltschutzzentrum Salzburg im Frühjahr auch im Tennengau eine Beratungsstelle für von Gewalt betroffene Menschen. "Mit der Eröffnung der Regionalstelle in Hallein können die Menschen aller Altersgruppen im Tennengau nun noch besser erreicht und Betroffene somit ermutigt werden, sich Unterstützung zu holen", sagt Geschäftsführerin Christina Riezler.

Statistisch gesehen, sind ganz klar Frauen von körperlicher Gewalt in der Familie mehr betroffen als Männer. Gewalt fängt aber schon viel früher an: Das sind Beschimpfungen, Demütigungen und Kontrollverhalten. Handy wegnehmen und jemandem die Freunde verbieten, gehört auch dazu. Schon bei einem unguten Gefühl sollten sich Menschen bei der Beratungsstelle melden. "Zum Beispiel, wenn man die Beziehung beenden will und ein ungutes Gefühl hat, wie er oder sie es aufnehmen wird", sagt Riezler.