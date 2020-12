Gewaltschutzzentrum Salzburg: Offener Brief zu Mobbing

Ehemalige Mitarbeiterinnen der Einrichtung sehen sich nicht als "gescheitert".

Nach dem SN-Bericht um eine private Praxis im Salzburger Gewaltschutzzentrum und um Mobbingvorwürfe gegen die Geschäftsführerin richteten 15 ehemalige Beraterinnen der Einrichtung einen offenen Brief an Innen-, Justiz- und Frauenministerium. Sie nehmen Bezug auf die Rechtfertigung von Geschäftsführerin Renée Mader, die gegenüber den SN gesagt hatte, die Beraterinnen projizierten ihr eigenes Scheitern auf sie.

Das sei ein klassisches Beispiel der im Gewaltbereich herrschenden Täter-Opfer-Umkehr. Viele Beraterinnen hätten das Gewaltschutzzentrum aus freien Stücken wegen der unerträglichen Arbeitsverhältnisse verlassen und danach einen erfolgreichen Berufsweg beschritten, nachdem sie sich aus den "autoritären Strukturen" gelöst hätten.

Verschickt wurde der Brief von Angela Ehrenreich, der stellvertretenden Landesleiterin der Opferschutzeinrichtung "Weißer Ring".

Hier der ganze Brief im Wortlaut:

OFFENER BRIEF



Es ist uns ein Anliegen zu den Mobbingvorwürfen im Gewaltschutzzentrum Salzburg Stellung zu nehmen (Artikel in der Lokalausgabe der Salzburger Nachrichten vom 04.12.2020):

GF Renée Mader rechtfertigt die Vorwürfe damit, dass ehemalige Mitarbeiterinnen das "persönliche Scheitern als Beraterin auf sie als Geschäftsführerin projizierten" und setzt damit ein Exempel der im Gewaltbereich herrschenden Täter-Opfer-Umkehr.

In der Arbeit mit Gewaltopfern geht es vor allem um Ermächtigung und Solidarität, um das Erlangen von innerer und äußerer Sicherheit. Wir alle haben diese schwierige Arbeit mit Engagement geleistet, obwohl wir mit einer Führungssituation konfrontiert waren, die Mitarbeiterinnen systematisch kontrolliert, entmächtigt und entwertet hat. Anders als Frau GF Renée Mader suggerieren möchte, haben mehrere von uns das GSZ auf eigene Initiative hin verlassen, da die dort vorherrschende (und allein durch die GF geschaffene) Arbeitsatmosphäre schlichtweg nicht mehr zu ertragen war.

Jede von uns hat sich aus den autoritären Strukturen des GSZ gelöst und jede von uns hat erfolgreich ihren weiteren beruflichen Weg beschritten.

Wir wünschen den derzeitigen und künftigen Mitarbeiterinnen, dass durch die nun publik gewordenen Umstände die Chance entsteht in Zukunft die Arbeit in einem wertschätzenden und ermächtigenden Umfeld zu leisten.

Ehemalige Mitarbeiterinnen des GSZ Salzburg:

Mag.a iur. Angela Ehrenreich (2003 bis 2006)

DI Christiane Seeger (2007 bis 2010)

Mag.a iur. Christina Geitner (15.10.2019 bis 31.01.2020)

Dr.in phil. Christine Baldauf (2002 bis 2009)

Débora Domínguez Lago, MA (1.11.2018-31.03.2019)

Mag.a iur. Elisabeth Margreiter (15.06.2020 bis 15.12.2020)

Mag.a phil. Eva Hammerschmid (1999 bis 2001)

Und 9 weitere ehemalige Mitarbeiterinnen, die anonym bleiben wollen. Die Namen sind den Verfasserinnen bekannt.



Quelle: SN