Gewaltschutzzentrum Salzburg: Private Praxis und Mobbingvorwürfe

Eine Landtagsanfrage soll klären, ob in der Einrichtung eine private psychotherapeutische Praxis betrieben wird. Mitarbeiterinnen fühlten sich gemobbt.

Die Salzburger SPÖ ortet einen Interessenkonflikt beim Salzburger Gewaltschutzzentrum. Der Verein unterstützt Gewaltopfer und betreut im Auftrag des Bundes Personen, in deren Umfeld Betretungs- und Annäherungsverbote verhängt wurden. 1273 Klienten wurden im Salzburger Gewaltschutzzentrum im Jahr 2019 betreut, 87 Prozent waren Frauen.

Nun will die SPÖ per Landtagsanfrage an Landesrätin Andrea Klambauer (Neos) wissen, ob sich in den Räumlichkeiten des Gewaltschutzzentrums eine private psychotherapeutische Praxis befinde und ob die Geschäftsführerin des Gewaltschutzzentrums auch als Therapeutin für die Klientinnen ...