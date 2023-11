19-jähriger Gewalttäter fügte in Kebab-Laden anderem Kunden dreifachen Kieferbruch zu: Prozess in Salzburg

Zwei Jahre teilbedingte Haft, davon acht Monate unbedingt wegen schwerer Körperverletzung gemäß Paragraf 84 StGB: So lautete am Donnerstag am Landesgericht Salzburg das Urteil eines Jugendschöffengerichts (Vorsitz: Thomas Tovilo-Moik) gegen einen Salzburger (19), der am 5. Oktober dieses Jahres in einem Kebab-Laden in Salzburg-Himmelreich einem anderen Kunden wuchtig mit der Faust ins Gesicht geschlagen hatte.

BILD: SN/APA/BARBARA GINDL Dem 19-Jährigen wurde in Salzburg der Prozess gemacht.