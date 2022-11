Gewalttat im Flachgau - Mutmaßlicher Schläger Monate später ausgeforscht

Bereits vor mehr als drei Monaten - am 23. Juli kurz nach Mitternacht - hatte ein damals unbekannter Mann bei einem Streit vor einem Lokal in Neumarkt am Wallersee einem 47-jährigen Einheimischen einen Faustschlag ins Gesicht versetzt. Der 47-Jährige zog sich dabei nicht nur eine Verletzung unter dem Auge zu; vielmehr stürzte er infolge des Schlages zu Boden und erlitt dabei mehrere Brüche .

SN/robert ratzer