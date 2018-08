Gewerbe-Standort in Hallein setzt auf Online-Anleger

Hallein ist Schauplatz des ersten Immobilien-Crowdfundings im Bundesland Salzburg. Interessierte Anleger können in eine neue Tiefkühllogistik-Anlage investieren.

Die Baugenehmigung ist bereits erteilt. Ein international tätiger Tiefkühl-Konzern hat einen unkündbaren Mietvertrag auf zehn Jahre mit der Option auf weitere zehn Jahre unterzeichnet. Fehlt nur noch die "Crowd" - also Menschen, die in das Vorhaben investieren wollen.

Die Tiefkühllogistik-Halle in Hallein ist die dritte Gewerbeimmobilie in Österreich, die mittels Crowdfunding auf der Internet-Plattform "Home Rocket" kofinanziert wird. Für das Einkaufszentrum "ece" in Kapfenberg brachten Online-Investo-ren knapp 630.000 Euro auf. Für ein Konzepthotel in Innsbruck waren die erforderlichen 350.000 Euro innerhalb weniger Tage ausgeschöpft.

Attraktive Finanzierungsform für Bauträger

"Crowdfunding ist endgültig auch im Bereich Gewerbeimmobilien angekommen und wird von Bauträgern als sehr attraktive Finanzierungsform wahrgenommen", sagt Wolfgang Deutschmann, Gründer und geschäftsführender Gesellschafter von Home Rocket. Das zeige sich nicht zuletzt an der steigenden Anzahl der Anfragen. "Auch die Anleger nehmen Investmentangebote aus diesem Bereich sehr gut an", so Deutschmann.

Noch bis 3. September profitieren Anleger vom sogenannten "Early-Bird-Zinssatz" von 7 % p. a. Auf spätere Investments wird der reguläre Zinssatz von 6 % p. a. angewandt. Der neue Gewerbestandort hat eine Fläche von 4300 Quadratmetern. Neben der Tiefkühllogistik-Halle mit rund 2100 Quadratmetern werden auf dem Areal auch Kleinlager und andere Gewerbeflächen mit einer Fläche von rund 2200 Quadratmetern errichtet.

Außerdem entstehen acht Lkw-Überladebrücken sowie ein Bürogebäude mit Elektro- und Serverräumen, aber auch Sozial- und Nebenräumen für Mitarbeiter. Auf der Dachfläche befindet sich zudem eine Photovoltaikanlage, die bereits an ein Photovoltaik-Unternehmen vermietet wurde. Dass die Halle gebaut wird, steht übrigens schon fest. So weit hat der Vertragspartner OCC Immobilien GmbH vorgesorgt. Die Finanzierung des Vorhabens ist auch ohne die Beteiligung ausgabefreudiger Online-Investoren gesichert.