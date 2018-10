Gewerkschaft für Erneuerung der Infrastruktur von Lokalbahn und O-Bus

FSG-Chef LAbg. Forcher: "Gitzentunnel um 220 Millionen Euro begraben und das Geld lieber in eine völlige Neuaufstellung des öffentlichen Verkehrs pumpen."

Gerald Forcher, Landesvorsitzender der FSG Salzburg fordert die Salzburg AG und das Land Salzburg zum Handeln auf - nicht nur beim O-Bus in der Stadt Salzburg, sondern auch bei der so wichtigen Lokalbahn von der Stadt Salzburg in den nördlichen Flachgau bis Lamprechtshausen.

"Der Verkehr von den Umlandgemeinden in die Stadt als auch innerhalb der Stadt Salzburg ist bereits unter normalen Verhältnissen am Limit. Ein Unfall, eine außerordentliche Baustelle oder der Tag der deutschen Einheit bei unseren Nachbarn sorgen dann oft für den finalen Verkehrskollaps. Im täglichen Stau verlieren ArbeitnehmerInnen und Ihre Familien kostbare Lebenszeit. Es braucht daher eine völlige Neuaufstellung des öffentlichen Verkehrs in Salzburg, und diese kostet bekanntlich Geld. Die 220 Millionen Euro für den Gitzentunnel könnte man sich sparen und das Geld für massive Investitionen in Bus und Bahn investiert werden", so Gerald Forcher über die täglichen Probleme vieler Pendler innerhalb und in die Stadt Salzburg.

Neben O-Bus-Flotte auch Lokalbahn modernisieren

"Betrachtet man den aktuellen Zustand des öffentlichen Verkehrs innerhalb und außerhalb der Stadt Salzburg, kann man leicht den Eindruck gewinnen, dass die Führung der Salzburg AG diesen als Stiefkind betrachtet. In die O-Busflotte muss umgehend investiert werden. Es braucht moderne Garnituren die auch einen Komfort bieten. Ob die geplanten 15 neuen O-Busse da ausreichen, darf bezweifelt werden. Aber auch die Lokalbahn-Infrastruktur ist in Gefahr, dass sie mehr und mehr verkümmert. Das Land Salzburg und die Salzburg AG müssen auch in die Lokalbahn investieren. Es braucht neue und moderne Niederflur-Züge. Es braucht mehr zweigleisige Bahn-Abschnitte um eine dichtere Taktung zu erreichen", so der FSG-Vorsitzende und Landtagsabgeordnete Forcher.



Günstige und flexible Tickets, genügend Park&Ride Parkplätze

"Es braucht günstigere Tages- als auch Monats- und Jahrestickets. Und es braucht entlang der Lokalbahn ausreichend kostenlose Park&Ride Parkplätze, damit auch jene vom Auto auf die Lokalbahn umsteigen, welche die nächste Bahnhaltestelle nicht fußläufig erreichen. Nur wenn der öffentliche Verkehr günstig, modern, komfortabel, schnell und pünktlich ist, werden die Menschen diesen auch nutzen. Das zeigen uns viele Beispiele in anderen Bundesländern. Das gilt für den O-Bus genauso wie für die Lokalbahn. Der Ausbau der Haltestellen die der Zeit angepasst sind ist ebenso voranzutreiben. Von der Salzburg AG erwarten wir in dieser Hinsicht mehr Professionalität", so der FSG-Vorsitzende Gerald Forcher.

Quelle: SN