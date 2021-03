Gewerkschaft installierte im Pinzgau einen Fachexperten

Der Mittersiller Kurt Deutsch wird sich vor Ort um die Anliegen der Bau-, Holz- und Steinarbeiter kümmern.

Es gab seitens des Gewerkschaftsbundes schon seit längerem die Idee, im Pinzgau einen eigenen Fachexperten zu stationieren.

Ein Wechsel an der Spitze der Gewerkschaft Bau-Holz Salzburg - der gebürtige Zeller Kurt Neckermann folgte dem jetzigen ÖGK-Obmann Andreas Huss - half dabei, diese Idee in die Tat umzusetzen: Manfred Deutsch heißt der Mann aus Mittersill, der sich künftig um die Interessen und Anliegen der Bau-, Holz- und Steinarbeiter vor Ort kümmern will.

...