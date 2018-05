Gewitter forderte Salzburgs Feuerwehren

Keller und Unterführungen mussten ausgepumpt werden. In der Stadt Salzburg kam es nach einem Blitzeinschlag zu einer Rauchentwicklung.

Zu mehreren Einsätzen mussten Salzburgs Feuerwehren nach einem heftingen Gewitter über der Stadt Salzburg und deren Süden ausrücken. Bei Oberalm mussten die Einsatzkräfte die Unterführung der S-Bahn auspumpen. Bei der Schwarzenbergkaserne war die Unterführung der Autobahn überschwemmt, ein Pkw erlitt einen Motorschaden. In Anif war ein Keller überschwemmt. der Stadt Salzburg kam es in der Wolf-Dietrchstraße zu einer Rauchentwicklung, nachdem ein Blitz in ein Haus eingeschlagen war.

(SN)