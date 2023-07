Gewitter hielt Feuerwehren am Abend im Lungau auf Trab

Eine Gewitterfront zog am Mittwochnachmittag übers Land, beginnend vom Norden Salzburgs bis in den Süden. Während sie den Norden nur streifte, regnete es im Lungau um 20 Uhr sehr stark. Die Feuerwehr Tamsweg wurde wegen eines Erdrutsches im Ortsteil Lasaberg alarmiert, zudem hatte eine kleinere Mure eine Fahrspur der B95 (Turracher Landesstraße) verlegt. Auch in Ramingstein mussten die Einsatzkräfte ausrücken.

Nach Information des Landesfeuerwehrverbands Salzburg bewältigten die Feuerwehren von 16 Uhr bis 21 Uhr rund 25 Einsätze. "Überall ein paar Einsätze, aber nix Dramatisches", hieß es. Von umgestürzten Bäumen, die teilweise auf Stromleitungen fielen, und kleineren Vermurungen war die Rede.

Die Berufsfeuerwehr Salzburg meldet zwei Einsätze, ausgerückt werden musste wegen "Kleinigkeiten", - bei einem Baustellengerüst habe sich etwas ausgehängt und bei einem Windladen die Verkleidung gelöst.

Im Pinzgau soll es in einigen Gemeinden auch gehagelt haben. In Zell am See wurden die Einsatzkräfte wegen eines Sturms gerufen, aber letztlich musste auf der Thumersbacher Landesstraße im Bereich Erlberg nur ein großer Ast entfernt werden.

Wetter am Donnerstag wieder freundlicher

Nach Information der GeoSphere Austria ziehen Schauerreste im Lauf der Nacht ab, die zweite Nachthälfte sollte dann schon verbreitet trocken sein. Der Donnerstag startet laut Wetterprognose mit Restwolken, im Norden kommt aber bald die Sonne zum Vorschein. Mehr Bewölkung hält sich generell im Gebirge, hier sind ab Mittag, nachdem es auflockert, wieder Regenschauer und einzelne Gewitter möglich. Im Flachgau bleibt es trocken.