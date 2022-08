Gewitter: Tödlicher Verkehrsunfall in Saalfelden

Am Freitagabend verlor auf der B 311 in Saalfelden ein 19-Jähriger bei einem Verkehrsunfall sein Leben.

Zu einem tödlichen Verkehrsunfall kam es am Freitag kurz nach 22.30 Uhr auf der Pinzgauer Straße (B 311) in Saalfelden. Das meldet die Polizei in einer Aussendung. Bei starkem Regen fuhren drei Pkw hintereinander, besetzt mit Freunden und Verwandten, von Zell am See kommend in Richtung Saalfelden. Aus unbekannter Ursache geriet der Lenker des mittleren Autos, ein 19-jähriger Bosnier aus dem Pinzgau, rechts von der Fahrbahn ab. Der Pkw stürzte in den Straßengraben, überschlug sich und blieb rund 50 Meter weiter in einem Feld auf der Fahrerseite liegen.

Der Lenker sowie sein 19-jähriger Beifahrer, ein Syrer aus dem Pinzgau, wurden eingeklemmt und mussten mit schwerem Gerät von der Feuerwehr aus dem total beschädigten Auto geborgen werden. Die Mitfahrerin auf der Rückbank, eine 17-jährige Kroatin aus dem Pinzgau, konnte von hinzukommenden Personen aus den anderen Autos geborgen werden. Diese hatten den Unfall zum Teil beobachtet und leisteten Erste Hilfe. Dem 19-jährigen Beifahrer konnte nicht mehr geholfen werden. Er erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen.

Der Lenker und die Mitfahrerin wurden mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Ein Alkomattest war aufgrund der Verletzungen nicht möglich. Im Einsatz waren sechs Rettungsfahrzeuge, vier Feuerwehrfahrzeuge mit 35 Einsatzkräften der Feuerwehr Saalfelden sowie vier Polizeistreifen.

Die B 311 war drei Stunden lang gesperrt.