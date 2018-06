Gewitter und Sturm beschäftigte Salzburgs Feuerwehren

Die Freiwilligen Feuerwehren mussten zu 13 Einsätzen ausrücken. Den größten Schaden richteten Sturmböen an.

Ein heftiges Gewitter über dem Flachgau und der Stadt Salzburgs führte am Freitagnachmittag zu 13 Einsätzen von Freiwilligen Feuerwehren. Laut Landeswarnzentrale richteten starke Windböen den größten Schaden an. Teilweise wurden Blechteile von Dächern gelöst, zudem wurden einige Äste abgerissen. In Hallwang stürzte ein Baum in eine Stromleitung. Der heftige Regen überflutete zudem zwei Autobahnunterführungen. Die Feuerwehren aus Hallwang, Elixhausen, Bergheim, Elsbethen, Wals-Siezenheim und Eugendorf waren im Einsatz.

(SN)