Gewittersturm deckte Dach eines Wohnhauses in Hüttau ab

Das war auch für die FF Bischofshofen, die zur Unterstützung der FF Hüttau ausgerückt war, ein herausfordernder Einsatz: Ein Gewittersturm am Mittwochabend hatte das Blechdach eines Hausdaches fast zur Gänze abgedeckt. Eine Hälfte des etwa 180 Quadratmeter großen Daches hatte sich vollständig vom Dachstuhl gelöst, war durch die Luft geflogen und schließlich - wie ein Wäschestück - an der 20 Meter entfernten ÖBB-Starkstromleitung hängen geblieben. Die zweite Hälfte des Daches hatte den Kamin aus der Befestigung gerissen und war aufgerollt am Dach liegen geblieben.

Nach der Stromabschaltung der ÖBB-Leitung begannen die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Hüttau zunächst damit, das offene Dach provisorisch mit Planen abzudecken. Die Feuerwehr Bischofshofen, die mit drei Mann und der Drehleiter ausgerückt war, hievte Einsatzkräfte und Gerätschaften sowie Planen und Holzlatten auf das Dach, sicherte die Einsatzkräfte vor einem Absturz und sorgte für die notwendige Beleuchtung der Baustelle.

Nach der Erdung der ÖBB-Stromleitung durch ÖBB-Techniker, die mit einem Turmwagen angefordert worden waren, konnte ein Transportunternehmer mittels Lkw-Kran das Dachstück von der Stromleitung entfernen. Dazu musste es aufwendig mit einem Trennschleifer zerkleinert und entfernt werden.