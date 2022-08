Gewitterzelle im Salzburger Pinzgau und Pongau: Im Obersulzbachtal waren 130 Personen auf Almen eingeschlossen

Nach der großen Hitze zog eine Gewitterzelle am späten Freitagnachmittag über den Pinzgau und Pongau. Besonders betroffen waren die Pinzgauer Gemeinden Neukirchen, Bramberg, Mittersill, Hollersbach und Rauris sowie die Pongauer Gemeinde Dorfgastein.

Bereits in der Nacht auf Samstag beruhigte sich die Lage, allerdings war es eine harte Nacht für die Einsatzkräfte, die die wichtigsten Aufräumarbeiten schon begannen, um provisorische Durchfahrtsstraßen nach Vermurungen frei zu schaufeln. "Die Einsätze seitens der Feuerwehr sind alle abgeschlossen", hieß es Samstag in der Früh in der Salzburger Landesfeuerwehrzentrale. Allerdings seien nach wie vor noch Leute auf Almen eingeschlossen, "allein 80 bis 90 Personen in der Kürsingerhütte, insgesamt sind es 130 im Obersulzbachtal." Ihnen sei der Weg abgeschnitten, es müssten nun Erkundungen durchgeführt werden, auch ein Erkundungsflug, um sich einen Überblick über das Ausmaß der Schäden machen zu können.

Die Kürsinger Hütte auf 2.558 Metern zählt zu den höchstgelegenen Schutzhütten der Sektion Salzburg des Alpenvereins, sie ist Ausgangspunkt für Touren zum Großvenediger. Samstagvormittag kam von dort Entwarnung: "Es ist nicht so schlimm", erzählt eine Mitarbeiterin. "Wenn die Leute rauswollen, kommen sie raus", sagt sie. Die Mure habe den Fahrweg zwischen Berndlalm und Postalm verlegt, aber die Leute könnten ihn passieren, ein Hüttentaxi könne die Leute auf anderen Seite der Mure abholen und hinausbringen. Die Zufahrt zur Postalm wurde bereits 2006 verlegt, im gleichen Gebiet wie am Freitag.

Der Pinzgauer Katastrophenschutzreferent Manfred Pongruber teilte mit: "Es sind keine Gebäude betroffen, auch wurden keine Vermissten gemeldet."

Alarm im Oberpinzgau gegen 17 Uhr

In Wald im Pinzgau trat laut Landesalarm- und Warnzentrale gegen 17 Uhr der Breuergraben über die Ufer, er habe jede Menge Geschiebe und Material mit sich gebracht. Der Graben ist seit August 2021 als tickende Zeitbombe bekannt. Vor einem Jahr war der Bahnhof der Pinzgauer Lokalbahn komplett verwüstet worden.

Am Freitagabend gab es vorerst Entwarnung. Der Bürgermeister von Wald, Michael Obermoser, sagte: "Der Breuergraben hat wieder gespuckt." 3000 Kubikmeter Geröll und Schwemmholz sammelten sich im Graben. Doch gröbere Schäden gab es nicht. Der Ortschef hat den Kegel noch am Freitagabend gemeinsam mit der Wildbach- und Lawinenverbauung besichtigt. Am Samstag beginne man mit den Ausbaggerungsarbeiten.

Der für den Katastrophenschutzfonds zuständige Landesrat Josef Schwaiger sagte am Freitagabend, das Provisorium, das im Vorjahr im Breuergraben errichtet worden sei, habe standgehalten. "Wenn wir diese Maßnahmen im Breuergraben nicht gesetzt hätten, hätten wir erneut diese Dimension an Schäden wie im Vorjahr", sagt Schwaiger.

Starker Hagel wurde vom Gerlospass gemeldet. Über Schäden war vorerst nichts bekannt.

SN/blitzlicht brunner Aufräumen war am Freitagabend in Wald wieder angesagt.

Stockeralm: Hüttenwirtin sagte neuen Gästen ab

In Neukirchen kam es zu Vermurungen, konkret im Untersulzbachtal im Bereich der Stockeralm. Eine Mure schnitt den Weg zur Alm ab. Drei Personen sind dort eingeschlossen. "Hier ist Katastrophenalarm, alles ist überschwemmt", sagt die Pächterin Michaela Papenroth den SN am Freitagabend. Zusammen mit einer Kollegin und einem Übernachtungsgast werde sie über Nacht in der Hütte ausharren. Auch aus der Luft sei die Hütte aufgrund des Wetters derzeit nicht zu erreichen, heißt es von der Feuerwehr Neukirchen. Das Personal der Stockeralm sei es jedoch gewohnt, dort auch zu übernachten. "Seit 30 Jahren bin ich auf der Alm, aber sowas habe ich noch nie erlebt", sagte Pächterin Michaela Papenroth am Freitagabend. Die SN erreichten sie am Samstagvormittag, sie zeigte sich schon wieder zuversichtlicher. Die neue Hütte habe es nicht erwischt, allerdings die alte. Sie seien mit Aufräumarbeiten beschäftigt, Gästen, die am Samstag gekommen wären, habe sie abgesagt. "Wir sperren erst wieder auf, wenn der Weg gefahrlos begehbar ist."

Die Freiwillige Feuerwehr in Mittersill konnte am Freitagabend um kurz vor 20 Uhr wieder einrücken. Mehrere Personen waren im Felbertal in der Nähe des Hintersees eingeschlossen. Vermurungen blockierten Restaurantgästen die Rückfahrt aus dem Tal. Alle Personen konnten mittlerweile jedoch in Begleitung der Einsatzkräfte vom Hintersee zurückkehren, heißt es von der Freiwilligen Feuerwehr Mittersill.

Auch in Bramberg musste die Feuerwehr 60 Personen bei einer Alm evakuieren. Insgesamt waren am Abend im Oberpinzgau durch Murenabgänge 230 Personen vorübergehend über die Straße nicht erreichbar.

Gasteiner Ache trat über das Ufer

Auch im Pongau sind die Feuerwehren am Freitag gefordert. "Hotspot im Gasteiner Tal ist derzeit Dorfgastein", hieß es am Freitagabend von der Landesalarm- und Warnzentrale. Dort tritt die Gasteiner Ache nach einem Murenabgang im Bereich des Bernkogelgrabens über das Ufer. "Die Mure ist so massiv gekommen, dass das Bachbett der Gasteiner Ache verlegt wurde", sagt Matthias Egger, Feuerwehrkommandant im Gasteiner Tal. Die nahe gelegene Kläranlage sei jedoch nicht beschädigt worden, jedoch die Zufahrt verschüttet worden, die Murenschutzmaßnahmen hätten Schlimmeres verhindert. Eine provisorische Zufahrt wurde frei geschaufelt, etwa 40 Einsatzkräfte waren vor Ort.

Im Gasteiner Tal ist am Freitag noch eine zweite Mure abgegangen, sagt Egger. Diese habe dazu geführt, dass der Verkehr auf der Gasteiner Landesstraße zwischen Maierhofen und der Burg Klammstein unterbrochen wurde. Die Straße sei jedoch schnell wieder geräumt worden, ein Passieren sei wieder möglich. Auch mehrere Keller in Dorfgastein wurden überflutet, sagte der Feuerwehrkommandant.