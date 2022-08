Gewitterzelle sorgte erneut für Einsätze im Pinzgau

In Wald im Pinzgau ging am Freitagnachmittag der Breuergraben wie schon im Vorjahr über. Allerdings hielt das Provisorium gut Stand. Im Untersulzbachtal schnitt eine Mure den Weg zu einer Alm ab.

Nach der großen Hitze zog eine Gewitterzelle am späten Freitagnachmittag über den Pinzgau und sorgte in zwei Bereichen erneut für Vermurungen.

In Wald im Pinzgau trat laut Landesalarm- und Warnzentrale gegen 17 Uhr der Breuergraben über die Ufer und habe jede Menge Geschiebe und Material mit sich gebracht. Der Graben ist seit August 2021 als tickende Zeitbombe bekannt. Vor einem Jahr war der Bahnhof der Pinzgauer Lokalbahn komplett verwüstet worden.

Am Freitagabend gab es vorerst Entwarnung. Der Bürgermeister von Wald, Michael Obermoser, sagte: "Der Breuergraben hat wieder gespuckt." 3000 Kubikmeter Geröll und Schwemmholz sammelten sich im Graben. Doch gröbere Schäden gab es nicht. Der Ortschef hat den Kegel noch am Freitagabend gemeinsam mit der Wildbach- und Lawinenverbauung besichtigt. Am Samstag beginne man mit den Ausbaggerungsarbeiten.

Der für den Katastrophenschutzfonds zuständige Landesrat Josef Schwaiger sagte am Abend, das Provisorium, das im Vorjahr im Breuergraben errichtet worden sei, habe standgehalten. "Wenn wir diese Maßnahmen im Breuergraben nicht gesetzt hätten, hätten wir erneut diese Dimension an Schäden wie im Vorjahr", sagt Schwaiger.

Starker Hagel wurde vom Gerlospass gemeldet. Über Schäden war vorerst nichts bekannt.

In Neukirchen kam es zu Vermurungen, konkret im Untersulzbachtal im Bereich der Stockeralm. Eine Mure schnitt den Weg zur Alm ab. Drei Personen sind dort eingeschlossen. "Hier ist Katastrophenalarm, alles ist überschwemmt", sagt die Pächterin Michaela Papenroth den SN am Freitagabend. Zusammen mit einer Kollegin und einem Übernachtungsgast werde sie über Nacht in der Hütte ausharren, bis der Weg wieder passierbar sei. Auch aus der Luft sei die Hütte aufgrund des Wetters derzeit nicht zu erreichen, heißt es von der Feuerwehr Neukirchen. Das Personal der Stockalm sei es jedoch gewohnt, dort auch zu übernachten. "Seit 30 Jahren bin ich auf der Alm, aber sowas habe ich noch nie erlebt", sagt Pächterin Michaela Papenroth. "Uns geht es gut, aber die Alm wird heuer sicher nicht mehr aufsperren. Das kann ich jetzt schon sagen. Alles ist zerstört."