Ghostbike: Trauer um tödlich verunglückte Radfahrerin

Lukas Uitz von fairkehr rief zur einer Ghost-Bike Aktion auf: Am Unfallort einer 24-jährigen Radfahrerin sprühten 30 Personen ein Fahrrad weiß an.

Sie montierten es an einen Baum und trauerten mehrere Minuten um die 24-Jährige. Die Frau war am Freitag ums Leben gekommen, nachdem sie ein Lkw beim Abbiegen übersehen hatte. "In der internationalen Radcommunity ist es Brauch, bei tödlichen Fahrradunfällen sogenannte Ghostbikes - ein weiß lackiertes Fahrrad - am Unfallort aufzustellen und mit Kerzen und Blumen zu dekorieren", erklärt Uitz. Das Ghostbike diene dabei sowohl als Trauer- und Erinnerungsstätte als auch als Mahnung an Stadtplanung und Politik, sichere Fahrradinfrastruktur zu schaffen.



Quelle: SN