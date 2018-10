Gibt es im Lungau genügend Polizisten?

Die Salzburger SPÖ ortet in allen Bezirken einen Polizeimangel. Die "Lungauer Nachrichten" gingen dieser Frage nach.

"Was helfen Polizeipferde in Wien, wenn es in den Salzburger Bezirken nicht einmal genug Polizisten gibt?", heißt es in einer Nationalratsanfrage der SPÖ. "Spätestens mit Stand 1. April 2018 ist die Unterbesetzung der Polizeikräfte auch im Bezirk Tamsweg angekommen. Mit einem Fehlstand von vier Polizisten ist der Mangel zwar nominal noch am geringsten, mit Blick auf die Vollbeschäftigungsäquivalente prozentuell jedoch höher als im Pongau. Anteilsmäßig beträgt der Fehlstand 8,9 Prozent. Für die Zukunft ist davon auszugehen, dass sich die Situation im Lungau noch stärker zuspitzt. Der Anteil von Polizisten, die kurz vor dem Ruhestand stehen, ist hier besonders hoch", sagt NAbg. Walter Bacher und fügt hinzu: "Für die SPÖ zählen nur Polizisten mit der gesamten zweijährigen Ausbildung als fertige und voll einsetzbare Beamte.

Bezirkspolizeikommandant Felix Gautsch ist mit der aktuellen Personalsituation zufrieden und hofft, dass die Maßnahmen des Bundesministeriums greifen: "Aktuell haben wir einen Fehlstand von zwei Polizisten. 43 Beamte sind derzeit an den Polizeiposten in Mauterndorf, St. Michael und Tamsweg im Dienst. Generell gibt es durch starke Jahrgänge Jahre, wo mehr Abgänge zu verzeichnen sind, die wieder aufzufüllen sind. Wir hoffen aber, dass die Maßnahmen so greifen, dass es uns im Lungau nicht so schwer treffen wird."

Über die generelle Personalsituation im Bundesland haben sich die LN bei der Landespolizeidirektion informiert. Pressesprecher Michael Rausch: "In Salzburg sind alle Planstellen besetzt. Polizeischüler sind in diesem Kontingent integriert. Neuaufnahmen sind erst möglich, wenn Planstellen frei werden." Österreichweit seien in den nächsten Jahren 4100 zusätzliche Planstellen - davon 2100 Ausbildungsplanstellen und 2000 neue Planstellen - vorgesehen. "Eine genaue Aufteilung wird erst festgelegt. Wir hoffen auf ein gutes Plus für Salzburg." Durch mehr Neuaufnahmen als Abgänge gibt es nach wie vor einen Polster: "2018 haben wir 128 Neuaufnahmen und 2019 liegen wir derzeit bei zumindest 150 zugesagten Neuaufnahmen. Dieser Wert kann sich aber noch erhöhen. Im Gegenzug wird es in etwa gut 60 Pensionierungen 2018 geben. Durch die Personaloffensive des Bundesministeriums wird vorgesorgt, damit wir am Ende ein gutes Plus über haben." Die Entwicklung des Personals wird bei der Polizei mit dem Vollzeitbeschäftigtenäquivalent gemessen: "Die Entwicklung ist steigend. 2012 lag diese bei 1476,4, 2017 bei 1605,8."

Bis zum Alter von 30 Jahren hatte man bis 2011 die Möglichkeit, sich zu bewerben. Seither ist die Altersgrenze gefallen. "Wir sind auch mit dem Polizeinachwuchs gut aufgestellt. Wir hatten und haben viele Bewerber. Heute kann man sich laufend bewerben. Es gibt keine Bewerbungsfristen mehr. Wir sind auch bei diversen Veranstaltungen und Berufsmessen vor Ort."

Auf LN-Anfrage bei der ÖVP heißt aus dem Büro von Landeshauptmann Wilfried Haslauer: "Es gibt in Salzburg so viele Polizisten wie nie zuvor. Gleich sieht es auch bei den in Ausbildung befindlichen Polizisten aus. Und zusätzlich hat die Bundesregierung ja angekündigt, weiter intensiv ausbilden zu wollen."

