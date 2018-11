Gibt es im Pongau genügend Polizisten?

Die Salzburger SPÖ ortet in allen Bezirken einen Polizeimangel. Die "Pongauer Nachrichten" gingen dieser Frage nach.

"Was helfen Polizeipferde in Wien, wenn es in den Salzburger Bezirken nicht einmal genug Polizisten gibt?", heißt es in einer Nationalratsanfrage der SPÖ. Mit umfassendem Statistikmaterial sollte aufgezeigt werden, dass Polizisten fehlen. Unser Bezirk hätte demnach statt 144 "Soll"-Polizisten "nur" 138 - ist damit aber im Bundesland am besten ausgestattet.

Bei Pongaus Bezirks-Polizeichef trifft dieser politische Aufschrei der Opposition auf wenig Gehör. Josef Nothdurfter aus Bischofshofen, er tritt übrigens in gut zwei Jahren in den Ruhestand, meinte gegenüber den "PN": "Unser Personalstand steigt seit Jahren immer wieder leicht. Wir kommen auf den elf Posten, dem Polizeistützpunkt Mühlbach und der Polizeistation Großarl unseren Aufgaben nach. Die Sonderverwendungen haben zugenommen - ob nun für Fußballspiele in Salzburg, Einsatztraining und dergleichen. Da es den Universalpolizisten von einst heute nicht mehr gibt, ist diese Fortbildung in den unterschiedlichsten Aufgabenbereichen aber unumgänglich und wichtig.

Was die Anzahl der Pensionierungen betrifft, so können wir diese rund zehn Prozent immer wieder ausgleichen. Derzeit haben wir sieben Praktikanten im Einsatz, werden im Winter von anderen Gebieten neun zusätzliche Beamte bekommen, und wenn nächstes Jahr 150 Polizeischulabsolventen aufgeteilt werden, sollten wir auch Berücksichtigung finden."

Über die generelle Personalsituation im Bundesland haben sich die "PN" bei der Landespolizeidirektion informiert. Pressesprecher Michael Rausch: "In Salzburg sind alle Planstellen besetzt. Polizeischüler sind in diesem Kontingent integriert. Neuaufnahmen sind erst möglich, wenn Planstellen frei werden." Österreichweit seien in den nächsten Jahren 4100 zusätzliche Planstellen - davon 2100 Ausbildungsplanstellen und 2000 neue Planstellen - vorgesehen.

Bis zum Alter von 30 Jahren hatte man bis 2011 die Möglichkeit, sich zu bewerben. Seither ist die Altersgrenze gefallen. "Wir sind auch mit dem Polizeinachwuchs gut aufgestellt. Es gibt keine Bewerbungsfristen mehr. Wir sind auch bei Veranstaltungen und Berufsmessen vor Ort."

Auf PN-Anfrage heißt es aus dem Büro von Landeshauptmann Wilfried Haslauer: "Es gibt in Salzburg so viele Polizisten wie nie zuvor. Gleich sieht es bei den Auszubildenden aus."

Josef Nothdurfter betonte, dass bei noch mehr Beamten die Kontrolltätigkeit weiter zunehmen könnte - speziell im Suchgiftbereich und im Straßenverkehr. Im Pongau sind nur in Laudersbach bei Altenmarkt und im Schönbergtunnel in Schwarzach fixe Radarstationen. Ansonsten wird von Beamten mit Lasergeräten geprüft.

Dazu einige Zahlen aus der aktuellen Bezirksstatistik: Im ersten Halbjahr kam es zu 2244 Anzeigen an die Gerichtsbarkeit. Vor allem die Skidiebstähle nahmen zu. Bis September ereigneten sich 212 Verkehrsunfälle mit Personenschaden, fünf Menschen ließen bei Verkehrsunfällen ihr Leben (darunter drei Motorradfahrer).

Bei über 10.000 Alkoholkontrollen wurden 172 Führerscheine abgenommen. Die schwierig festzustellenden "Drogen im Straßenverkehr" werden immer mehr zum Thema. Hierbei muss eine umgehende Untersuchung im Krankenhaus erfolgen.

500 Anzeigen betreffen "Telefonieren am Steuer". Hier räumt Nothdurfter aber eine sehr hohe Dunkelziffer ein. Steigend ist die Zahl der Wegweisungen - meist von Ehemännern aus der Familienwohnung. Es kam zu 52 Anzeigen - mit auffallend hohem Anteil von Tätern mit Migrationshintergrund.

Ein ehemaliger Kritikpunkt der Bevölkerung im Zuge der Postenschließungen und -zusammenlegungen habe sich "aufgelöst". Dank geringerer Administration bliebe laut Polizeiexperten mehr Zeit für die eigentliche Arbeit. Positiv schätzt Nothdurfter auch die Einführung sogenannter Sicherheitspartner in Gemeinden ein - die eng mit der Polizei kooperieren und Auffälligkeiten in ihrem Wohngebiet aufnehmen und melden.

Mit Vorträgen, kriminalpolizeilichem Dienst und Aktivitäten an Schulen setzt die Bezirkspolizei Initiativen in Sachen Sicherheit. So findet am 15. November ab 18 Uhr im Kultursaal Bischofshofen ein Infoabend zum Thema "Sicherheit für die ältere Generation" statt - mit Themen wie Taschendiebstahl, Trickbetrug oder Gefahren im Internet.