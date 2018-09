Gipfelgegner wollen für Demo mobilisieren

Die Organisatoren hoffen auf 1000 Teilnehmer am Protestmarsch. Unterdessen rüstet sich die Polizei für "allfällige Zwischenfälle".

Eine Schmiererei auf einer Mauer am Kapuzinerberg und ein großes Plakat an der Humboldtterrasse am Mönchsberg: Die Gegner des EU-Gipfels kommende Woche haben sich zuletzt sichtbar in Stellung gebracht. Aktivisten der "Plattform Radikale Linke" fielen zum Beispiel Ende August am Makartsteg auf, wo sie für eine "Seebrücke statt EU-Gipfel" demonstrierten. Die Gruppe ruft zudem zur Teilnahme an zwei Protestkundgebungen am Mittwoch und am Donnerstag auf.