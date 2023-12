"Gipfelkreuz-Zehner" am Hochglocker brachte 1700 Euro für den guten Zweck

Der "Gipfelkreuz-Zehner" lockte viele Wanderer für den guten Zweck auf den Hochglocker. Die stolze Spendensumme wird vom Team des Schwarzach Trail in den kommenden Wochen weitergegeben.

Bis zum Sonnenuntergang blieb das Team am Berg.

Der Gipfelkreuz-Zehner am Hochglocker war ein voller Erfolg. Auf die stolze Spendensumme wurde freilich auch angestoßen.

Vor vier Jahren hat Fredl Zitzenbacher vom Schwarzach Trail Team den Gipfelkreuz-Zehner ins Leben gerufen. "Die Idee ist, dass man nach einer Wanderung das Gipfelkreuz berührt, zehn Euro für den guten Zweck spendet und im Gegenzug eine kleine Aufmerksamkeit erhält", erklärt der umtriebige Trailrunner. Am Wochenende wurde der leicht besteigbare Gipfel des Hochglockers zwischen St. Veit und St. Johann zum Schauplatz der diesjährigen Spendensammlung.

1700 Euro gesammelt

Von 13 Uhr bis zum Sonnenuntergang wartete das Team rund um Zitzenbacher am Berg auf spendenfreudige Wanderer. "Viele geben dann auch etwas mehr her oder versprechen noch eine großzügige Überweisung. Insgesamt sind jedenfalls rund 1700 Euro zusammengekommen", bilanziert der Initiator zufrieden. Die Aktion habe mittlerweile auch in anderen Gegenden bei Freunden Nachahmer gefunden.

Lauf nach Bad Ischl steht bevor

Gemeinsam mit jenen Spenden, die das Team des Schwarzach Trail über das gesamte Jahr bei Veranstaltungen wie dem Charity Marathon oder Vorführungen des eigenen Films sammeln konnte, habe man auch heuer wieder eine stolze Summe von 9000 Euro zusammengebracht. "Jeweils 2000 Euro gehen demnächst an zwei Kinderhilfs-projekte in der Region. Den Rest des Geldes bringen wir kurz vor Weihnachten zum Ö3-Weihnachtswunder nach Bad Ischl", sagt Zitzenbacher. Die Strecke dorthin legen die Pongauer nach einem Start in Schwarzach traditionell laufend zurück und sammeln auf dem Weg noch weiteres Geld für "Licht ins Dunkel".