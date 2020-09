Glanegg: Lkw stieß Fußgänger auf Autobahnparkplatz nieder

Das Echo sei überwältigend gewesen, berichtete am Freitagnachmittag die Kastnerbäuerin Nicole Leitner nach der offiziellen Eröffnung der Hofgreißlerei in Anif. Wie berichtet, können dort ab sofort Kunden von …

Chronik

Am Freitag eröffnet die Familie des Kastnerbauern in Anif den ersten Selbstbedienungs-ab-Hof-Markt in Salzburg. Bestellt wird auf einem Tablet, bezahlt werden muss mit einer Bankomatkarte.