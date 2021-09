Glasscheibe kippte aus Rahmen und traf gleich zwei Männer

Bei einem Arbeitsunfall in Tamsweg wurden am Montagvormittag zwei Lungauer verletzt. Das teilte die Polizei in einer Aussendung mit.

Einer der Arbeiter, ein 60-jähriger Lungauer, stand auf einer Leiter, während er die Leiste einer Glasscheibe entfernte. Dabei kippte die Glasscheibe plötzlich aus dem Rahmen, traf den Arbeiter am Kopf und riss ihn dabei von der Leiter. Damit nicht genug: Die Scheibe traf einen weiteren neben der Leiter stehenden Arbeiter, einen 62-jährigen Einheimischen. Beide Männer erlitten Verletzungen unbestimmten Grades. Der 60-Jährige wurde nach notärztlicher Versorgung mit der Rettung ins Krankenhaus gebracht. Sein Kollege fuhr selbst ins Krankenhaus.