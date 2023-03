"Glaub an di selba"

Bissig, satirisch, aber auch fast ungewohnt aufmunternd: Die neue Querschläger CD (((ECHO))).

"A niada Låcha den oach zruckkriagt bringt de Welt vorån", so kraftvoll positiv singt Querschläger Fritz Messner schon in der ersten Ballade "Lebn & liabn & låchn" der neuen CD (((ECHO))). Es ist bereits das 18. Album der Band, die nach über 32 Jahren nichts von ihrer wunderbaren Vielfalt und musikalischen Bandbreite an tiefgründigen Liedern verloren haben. "Låchn reißt de Maung ei und biag en Ståchedråht und Låchn is es stärkste Mittel gegn a niade Måcht, weil s nix mehra intagråbt wia wånn wer drüba låcht …"

Es sind "wahrscheinlich die aufbauendsten Lieder, die ich je geschrieben habe", meint Texter und Sänger Fritz Messner. "Wir haben versucht, in herausfordernden Zeiten eine positive Stimmung und Denkansätze zu vermitteln." "Leben & liabn & låchn" und "Bleib ba dir (Kompass)" sind auch die Lieder, die ihm am wichtigsten sind: "Ich hab in den letzten zwei Jahren festgestellt, dass zu oft auf das Negative geschaut wird. Doch die um sich greifende negative Stimmung ändert ja nichts an den Tatsachen, sondern verzögert höchstens die Lösung der Probleme, erschwert oder verhindert sie gar. Und dafür leben wir in einer viel zu entscheidenden Wendezeit." So sind es "Echo-Hymnen", "mit jenen wir dem negativen Strudel pure Lebenslust und Lebensfreude entgegenstellen."

Gewohnt hintergründige Balladen für Selbstbestimmung, wortgewaltig, aber auch verträumt.



Satirisches Echo

Mit "satirischem Echo" schärft Messner immer wieder den zweiten Blick - auf Entwicklungen und Zustände in unserer Gesellschaft - wie etwa über den Chalet-Wahnsinn ("Tea ma nu a bissl" oder in "Greta"). "Glab an die selba, nid an windige Prophetn" heißt es und in Ohrwurmqualität spannt sich der breite musikalische Bogen wieder von Polka bis zum Blues. Zum Nachdenken zwingend, mit kritischen Fragen nach Recht und Gerechtigkeit, nach gesellschaftlicher Ächtung, sozialer Stigmatisierung oder nach Heimat und Heimatverlust.

Die Lieder sind auch "Echo" auf einen langsam verhallenden Lungauer Dialekt. Alte Mundart-Ausdrücke wie in "Fungazn und glungazn" oder in "Alle no kennt" können sogar für gebürtige Lungauer eine Herausforderung sein. Das gewohnte Dialektglossar gibt es dieses Mal mit QR-Code zum Mitlesen. "Ich habe für das Mundart-Buch von Luise Sampl aus St. Andrä ihre Texte durchgeschaut und dabei teilweise vergessene alte Dialektschätze wiederentdeckt. Mundart, wie sie noch früher gesprochen wurde."



Viel musikalische Kraft

Das Album mit 16 Titeln ist ein Doppelalbum, wobei die Lieder des zweiten Teils der langjährigen Zusammenarbeit mit der Lungauer Theatergruppe "Mokrit" entstammen. Sie sind auch "Echo der Gesellschaft", das spürbar werden kann, wenn man an den gesellschaftlichen Rand gedrängt wird. Diese Lieder hat Fritz Messner ursprünglich für das Theaterstück "Schattseitenkinder" von David Wimmer geschrieben.

Gemeinsam mit seinen Kollegen Mathias Messner (Gitarren und Gesang), Reinhard Simbürger (Slide-Gitarre, Gesang, Harp, Percussion, Maultrommel, Glockenspiel), Fritz Kronthaler (Klarinetten, Saxofone, Flöten), Franz Tannenberger (Piano, Keyboards, Akkordeon, Gesang), Cornelius Neulinger (Bass) und Thomas Binderberger (Schlagzeug und Percussion) wurde mit viel musikalischer Kraft arrangiert. Entstanden sind neben Jodlern, Gstanzln, Polkas, Blues oder rockigen Melodien sogar afrikanische Klangfarben.

Die Querschläger sind mit (((ECHO))) auf Salzburgtour, viele Konzerttermine sind bereits ausverkauft.

Schweren Herzens habe man sich auch entschieden, die Lieder der CD und aller anderen über Streaming Dienste zugänglich zu machen, "da viele Leute keine CD-Player mehr besitzen."

Im Pongau sind sie am 25. und 26. März in Goldegg (Einklang) live zu hören.