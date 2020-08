Gleich mehrere Prügeleien in Salzburg und Umgebung

Nicht nur am Rudolfskai, auch in Wals und Straßwalchen kam es in der Nacht zu Schlägereien. Zugeschlagen haben dabei nicht nur Männer.

In der Nacht auf Sonntag kam es in Salzburg und der Umgebung gleich zu mehreren Prügeleien. Um Mitternacht wurde nach einer verbalen Auseinandersetzung vor einem Lokal in Wals ein 20-jähriger Österreicher durch einen Faustschlag ins Gesicht im Bereich der linken Gesichtshälfte verletzt, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der Täter konnte von der Polizei noch nicht ausfindig gemacht werden.

Eine Stunde später wurde die Polizei in Salzburg in die Dreifaltigkeitsgasse gerufen, dort lieferten sich mehrere Frauen einen Raufhandel. Laut Polizeiangaben sollen drei bis fünf unbekannte Täterinnen zwei 16-Jährige geschlagen haben. Die Erhebungen ergaben, dass der Grund der Auseinandersetzung vorangegangene Streitigkeiten am Rudolfskai waren. Bei der Rauferei wurden die Opfer durch Faustschläge bzw. Fußtritte leicht am Körper verletzt.

Bereits am 15. August 2020 kurz vor Mitternacht ereignete sich am Bahnhof in Steindorf (Straßwalchen) bei einer Rauferei zwischen sechs stark alkoholisierten Personen (zwischen 26 und 46 Jahre alt) aus Oberösterreich mehrere Körperverletzungen durch Faustschläge. Grund der Auseinandersetzung dürfte wohl der hohe Alkoholisierungsgrad in Verbindung von Unstimmigkeiten gewesen sein.

Quelle: SN