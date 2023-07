Gleitschirm hob nicht ab: 54-Jährige schwer verletzt

Aus unbekannter Ursache hoben der Tandempilot und die 54-Jährige Mitfahrerin nach dem Anlauf nicht ab und stürzten über die Böschung.

. Am Samstagnachmittag kam es im Bezirk St. Johann zu einem Gleitschirmunfall. Eine 54-jährige deutsche Staatsangehörige buchte einen Gleitschirmtandemflug bei einem 43-jährigen gewerblichen Anbieter aus Schweden. Aus noch unbekannter Ursache hoben der Tandempilot und der Fluggast nach dem Anlauf nicht ab, sondern stürzten am Ende der Startwiese in die darunter liegenden Latschen. Dabei zog sich die Frau schwere Verletzungen zu. Der Tandempilot blieb unverletzt. Die Verletzte wurde von einem Hubschrauber geborgen und zur Bergstation gebracht. Im Tal wurde sie von der Rettung übernommen und ins Kardinal-Schwarzenberg-Klinikum gefahren.

Weitere Details zum Unfall sind bislang nicht bekannt.